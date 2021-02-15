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شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة

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شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة

شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة
http://almnatiq.net/?p=950771
المناطق - عسير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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