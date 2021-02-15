حائل.. الشيخ صالح يُعرف بصفات الفرق الناجية والهالكة ضمن لقاءات “الخوارج شرار الخلق”

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نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً علمياً لمنسوبيه من الميدانيين والإداريين ضمن برامج حملة “الخوارج شرار الخلق”، ألقاه فضيلة الشيخ صالح بن مقبل العصيمي، عبر الاتصال المرئي.

وتحدث الشيخ العصيمي عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهداً بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وعن نشأة الخوارج وتاريخهم وأوصافهم و خطر معتقداتهم، وفصَّل فضيلته في بيان خطر الجماعات المتطرفة، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

وتأتي هذه البرامج واللقاءات ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله- ، وأطلق أعمالها في منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل .

وبين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله-.