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القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
http://almnatiq.net/?p=950781
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء”.

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