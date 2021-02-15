احدث الأخبار

أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 برعاية أمير جازان.. توقيع اتفاق استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 خمس حالات وفاة و314 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة
أبرز المواد
 “الصحة” تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 14 مليار ريال
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 حائل.. الشيخ صالح يُعرف بصفات الفرق الناجية والهالكة ضمن لقاءات “الخوارج شرار الخلق”
أبرز المواد
 شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي الدفاع المدني لمراقبة مؤشرات السلامة الميدانية
أبرز المواد
أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة

أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة

أبرز المواد
“الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

“الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

أبرز المواد
برعاية أمير جازان.. توقيع اتفاق استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية

برعاية أمير جازان.. توقيع اتفاق استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 14 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 14 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=950786
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 46.25 نقطة ليقفل عند مستوى 9081.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، وجاكو، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسابتكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والخليج للتدريب، والمصافي، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.45%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وجازادكو، والإنماء، وزين السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والمصافي، والفخارية، والشرقية للتنمية، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 109.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25256.35 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

روابط ذات صلة

أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة

أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة
“الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

“الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه
“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*