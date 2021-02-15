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“الصحة” تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

“الصحة” تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=950788
المناطق - واس

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق “صحتي”حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون ححز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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