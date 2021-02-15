أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها ( 472) حالة حرجة, ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة.
كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6438) حالة , في حين تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.
خمس حالات وفاة و314 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة
أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها ( 472) حالة حرجة, ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة.
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