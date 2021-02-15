خمس حالات وفاة و314 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

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أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها ( 472) حالة حرجة, ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة.



كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6438) حالة , في حين تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.



ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.