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خمس حالات وفاة و314 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

خمس حالات وفاة و314 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة
http://almnatiq.net/?p=950791
المناطق - واس

 أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها ( 472) حالة حرجة, ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة.

كما جرى تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6438) حالة , في حين تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

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