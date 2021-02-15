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الدمام.. ضبط طنّين فراولة وقرع تالفين في سوق الخضار المركزي

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الدمام.. ضبط طنّين فراولة وقرع تالفين في سوق الخضار المركزي

الدمام.. ضبط طنّين فراولة وقرع تالفين في سوق الخضار المركزي
http://almnatiq.net/?p=950815
المناطق - واس

‏نفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية في سوق الخضار المركزي بالدمام، أسفرت عن ضبط ٢٢٧ كيساً من القرع، و٨٤ كرتوناً من الفراولة -يُقدّر مجموع أوزانها بطنّين- ظهرت عليها علامات التلف.

وجرت مصادرة الكمية المضبوطة وعمل محضر إتلاف بها، وطُبّقت الإجراءات الرسمية على المخالف.

كما ضبطت أمانة الشرقية حظيرة أغنام بمحافظة الخفجي تعمل بها عمالة غير حاصلة على شهادات صحية تمارس الذبح العشوائي، وذلك إثر بلاغ يفيد بوجود عمالة تقوم بذبح وسلخ الأغنام بشكل عشوائي وبموقع غير مُهيّأ.

وتمت مصادرة اللحوم -التي يُقدّر وزنها بـ 89 كيلوغراما، وأدوات الذبح والسلخ والتقطيع، وتحرير إشعارات مخالفة وإلزام صاحب الحظيرة بمراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات النظامية حسب لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية على أسواق النفع العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وسلامة الغذاء، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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