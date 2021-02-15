احدث الأخبار

نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام في الباحة تتجاوز الـ 90%
أبرز المواد
 القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة
أبرز المواد
 شرطة الجوف تطيح بأربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على عمالة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية
أبرز المواد
 إزالة أكثر من 2 مليون ونصف م2 من التعديات على أراضٍ حكومية في حائل
أبرز المواد
 “العدل” تعلن إطلاق الدليل الإرشادي لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني
أبرز المواد
 الدمام.. ضبط طنّين فراولة وقرع تالفين في سوق الخضار المركزي
أبرز المواد
 أمير جازان ووزير الصناعة يبحثان أعمال الوزارة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” ينفي تقديمه خدمات مباشرة للأفراد ويحذر من انتحال اسمه
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 برعاية أمير جازان.. توقيع اتفاق استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز
أبرز المواد
نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام في الباحة تتجاوز الـ 90%

نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام في الباحة تتجاوز الـ 90%

أبرز المواد
القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة

القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة

أبرز المواد
شرطة الجوف تطيح بأربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على عمالة

شرطة الجوف تطيح بأربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على عمالة

أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية

رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية

أبرز المواد

إزالة أكثر من 2 مليون ونصف م2 من التعديات على أراضٍ حكومية في حائل

إزالة أكثر من 2 مليون ونصف م2 من التعديات على أراضٍ حكومية في حائل
http://almnatiq.net/?p=950823
المناطق - حائل

كشفت إمارة منطقة حائل عبر “إنفوجرافيك” نشرته على حسابها في تويتر، إزالة 2.542.166 متراً مربعاً من التعديات على أراضٍ حكومية من قبل لجان التعديات بالمنطقة خلال شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1442هـ.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل (10.900) م²، وأزالت اللجنة الثانية بحائل (50.000) م² كما قامت لجان التعديات بإزالة (63.533) م² في محافظة الغزالة، و(17.500) م² في محافظة الشنان، و(2.110.000) م² في محافظة الحائط، و(174.483)م² في محافظة موقق، و(115.750) م² في محافظة السليمي.

وكشف “الإنفوجرافيك” عن عدم تسجيل إزالة تعديات، من قبل لجان التعديات بمنطقة حائل، في محافظات: بقعاء، الشملي، سميراء، خلال شهر جمادى الآخرة.

روابط ذات صلة

نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام في الباحة تتجاوز الـ 90%

نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام في الباحة تتجاوز الـ 90%
القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة

القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة
شرطة الجوف تطيح بأربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على عمالة

شرطة الجوف تطيح بأربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على عمالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*