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رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية

رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية

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رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية

رئيس ديوان المظالم يوجه بضرورة فتح الكاميرا خلال انعقاد الجلسات الرقمية
http://almnatiq.net/?p=950826
المناطق - واس

وجه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف محاكم الديوان بالالتزام بدخول كل قاضٍ باسم المستخدم الخاص به وفتح الكاميرا أثناء انعقاد الجلسات القضائية الرقمية.

ويأتي هذا التوجيه تأكيدًا على عقد الجلسات القضائية الرقمية بما يمنح ثقة المتقاضين بالخدمة ويسهل عليهم إجراءات النظر في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الديوان.

يُذكر أن ديوان المظالم استأنف عقد جلساته القضائية من خلال خدمة الجلسات القضائية الرقمية، وهي إحدى الخدمات التي توفرها منصة معين الرقمية للمتقاضين تيسيرًا لإجراءات التقاضي بجودة وتقنية عالية، وبما يحقق الهدف والمضمون في متابعة الدعوى وما يستجد بها من خلال خدمات قضائية تمكّن من متابعتها بكل يسر وسهولة.

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