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القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة

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القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة

القبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة
http://almnatiq.net/?p=950837
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب / محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الجهات الأمنية المختصة – بفضل الله -من تحديد هويته – مخالف لنظام الإقامة من – الجنسية الأثيوبية – والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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