أوراق علمية ودراسات بحثية ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى عصامي لتوظيف الأيتام

انطلقت، مساء اليوم (الاثنين)، فعاليات اليوم الثاني لملتقى عصامي لتوظيف الأيتام.

وبدأت أولى جلسات الملتقى بورقة علمية قدمها الدكتور يوسف بن إبراهيم النملة مستشار الموارد البشرية بعنوان مهارات سوق العمل (مراجعة 40 دراسة عالمية وإقليمية ومحلية).



كما تناول الدكتور ياسر بكار مستشار التطوير المهني مهارات المستقبل وفق رؤية 2030 م ، في حين قدم الرئيس التنفيذي لجسور التنمية للاستشارات والتطوير الدكتور عبد الوهاب بن سعيد الزهراني، ورقة علمية سلط فيها الضوء على جهود الأمم المتحدة في مكافحة استغلال التوظيف للفئات المهمشة .



واستعرض الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن السميط ـ مدير جمعية العون المباشر بدولة الكويت مجموعة من التجارب الدولية في تأهيل وتدريب الأيتام، ومن ضمنها تجربة الشيخ عبد الرحمن السميط ـ يرحمه الله.



وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى كلمة عن تمكين الشباب للدخول في مشروع إنسان التوظيفي والاستفادة من ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام، قدمها الدكتور سعيد بن عبد الرحمن العمودي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب للتنمية الذاتية “قادر”.



وتوالت جلسات الملتقى في يومه الثاني، حيث تطرق مستشار الموارد البشرية عبد الله بن سعود الدبلان إلى العمل عن بعد والعمل المرن، كما عرج مستشار الموارد البشرية والتطوير المهني أمين بن سليمان الدخيل، في ورقة علمية قدمها إلى مفهوم “الطريق نحو التميز الوظيفي “، كما كشفت مدير عام شركة “كرفت” للإبداع التكنولوجي، مريم بدر الهبيدي عن جوانب مسرعات الأعمال في خدمة الأيتام.



يشار إلى أن البرامج التدريبية وورش العمل المصاحبة لملتقى عصامي لتوظيف الأيتام 2021 التي تقدم من قبل الجهات المشاركة سوف تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري.