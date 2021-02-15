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“الدفاع المدني” يبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المحمولة في حالات الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=950855
المناطق - فضة عطيف

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من اليوم الإثنين 3/ 7/ 1442هـ، حتى يوم الاثنين المقبل 10/ 7/ 1442 هـ، في تمام الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، مؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

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