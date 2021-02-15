تعيين أول امرأة وأول إفريقية في منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

المناطق - وكالات

عينت منظمة التجارة العالمية الوزيرة النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو إيويلا في منصب مدير عام المنظمة عقب اجتماع مغلق اليوم الاثنين لتصبح أول امرأة وأةل إفريقية في هذا المنصب.

وقال مصدران حضرا الاجتماع إن كل أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيينها أثناء اجتماع افتراضي اقتصر جدول أعماله على بند واحد.

ومنذ تأسيسها في 1995، تولى رئاسة منظمة التجارة العالمية 6 شخصيات، من بينها 3 أوروبيين ونيوزيلندي وتايلاندي وبرازيلي، مما أدى إلى تزايد ارتفاع الأصوات المحتجة مؤخرا على إقصاء الأفارقة من هذه الوظيفة.

وتولت نغوزي أوكونجو إيويلا، البالغة من العمر 66 عاما والتي تعتبر رمزا هاما من رموز نيجيريا لاسيما في أوساط الحركة النسوية، وزارة الاقتصاد مرتين في بلادها، بالإضافة إلى وزارة الخارجية لفترة قصيرة، وعملت في البنك العالمي ابتداء من العام 1982 لمدة 25 عاما.

في 2012، فشلت نغوزي الحائزة على شهادات عالية في الاقتصاد في جامعتي هارفارد وماساتشوسيتس الأمريكيتين، في الوصول إلى رئاسة هذه المؤسسة المصرفية الأممية أمام منافسها الكوري الجنوبي جيم يونغ كيم.

وعندما بدأت تتردد الأخبار عن إمكانية توليها رئاسة المنظمة العالمية للتجارة، راجت انتقادات مفادها أن الخبيرة النيجيرية تفتقد إلى الخبرة في مجال التجارة الخارجية، فردت بالقول “لقد عملت طيلة حياتي في مجال السياسات التجارية”.