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الخليج ومضر يتأهلان إلى نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد

الخليج ومضر يتأهلان إلى نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد
http://almnatiq.net/?p=950881

تأهل فريقا الخليج ومضر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة .
واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين الـ17 من شهر رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021م على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

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