وقع تجمع الشرقية الصحي اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام، بمبادرة من السيدة الحمراء بنت حزام بن زريبان، التي تبرعت بإنشائه لخدمة منطقة الرفيعة والمناطق المجاورة لها والتخفيف على المرضى وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المستشفيات في المدن البعيدة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للتجمع د. عبدالعزيز الغامدي، وابن السيدة م. سعود من ماجد الدويش نيابة عنها، في مكتب الرئيس التنفيذي في التجمع.
#الصمان
كلمه #الشيخ_سعود_بن_ماجد_الدويش اثناء توقيع عقد الاتفاقيه لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى #الرفيعة العام
مع الرئيس التنفيذي للتجمع د. عبدالعزيز الغامدي، بتبرع شخصي من الشيخه الحمراء بنت حزام بن زريبان pic.twitter.com/h37Nc7TXRU
— يوسف الجدعي (@Aljdei1) February 15, 2021
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