بمبادرة من السيدة الحمراء بنت حزام بن زريبان اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام

المناطق - الدمام

وقع تجمع الشرقية الصحي اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام، بمبادرة من السيدة الحمراء بنت حزام بن زريبان، التي تبرعت بإنشائه لخدمة منطقة الرفيعة والمناطق المجاورة لها والتخفيف على المرضى وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المستشفيات في المدن البعيدة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للتجمع د. عبدالعزيز الغامدي، وابن السيدة م. سعود من ماجد الدويش نيابة عنها، في مكتب الرئيس التنفيذي في التجمع.