تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري

المناطق - فتحيه العبدالله

كشفت غرفة الأحساء مؤخرًا عن تزكية الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، رئيسًا لمجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري -أول مركز تحكيم تجاري يحصل على الرخصة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية على مستوى المنطقة الشرقية- وتعيين الأستاذ بدر بن سليم الحليبي مديرًا تنفيذيًا للمركز، وذلك ائذانًا ببداية أعماله.

جاء ذلك ضمن الاجتماع الافتراضي الأول لمجلس إدارة المركز بحضور ومشاركة أعضاء مجلس إدارة المركز والأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة، حيث جرى اعتماد الشعار والهوية الإعلامية للمركز، واعتماد برنامج اجتماعات المركز خلال العام الحالي 2021 وكذلك انشاء لجنة تنفيذية للمركز تتكون من العضوين الأستاذ بكر الهبوب والدكتور عبدالرحمن الصالح.

وتتطلع الغرفة من وجود مركز تحكيم مؤسسي معتمد بالأحساء، دعم مسيرة القضاء وتخفيف العبء عن كاهله من خلال حل المنازعات التجارية، بغير طريق التقاضي، حيث يُتوقع أن يستقطب المركز قضايا التحكيم في الأحساء والمنطقة الشرقية ودول الخليج القريبة، لما تمثله الأحساء من أهمية تجارية وموقع استراتيجي حيوي.

ويواكب تأسيس وتشكيل وتسمية رئيس وأعضاء المركز مستهدفات الخطة الإستراتيجية للغرفة للأعوام 2020-2024م، من أجل تعزيز وتمكين قطاع الأعمال للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل أفضل وأشمل وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، ويوفر خدمات مهنية ومتنوعة وسريعة وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية.

ويتكون مجلس إدارة المركز من خمسة أعضاء، هم: الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر رئيسًا، الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح عضوًا، الأستاذ عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين عضوًا، الأستاذ مشاري بن فهد المنصور عضوًا والأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب عضوًا. فيما جرى تعيين الأستاذ بدر بن سليم الحليبي مديرًا تنفيذيًا للمركز.

يُشار إلى أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري حصل على الرخصة في أول نوفمبر 2020 بعد أن استوفى كافة المعايير والاشتراطات التي حددتها لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقّر بهدف تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية.