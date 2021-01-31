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خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة

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خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة

خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة
http://almnatiq.net/?p=950899

صدر قرار وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بترقية مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم الباحة الاستاذ / خالد بن علي الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة .
ويُعد الاستاذ خالد من الكفاءات الإدارية المتميزة لما يتمتع به من خبره في مجال عمله ، مُعرباً عن عميق شكره وتقديره وسائلاً المولى القدير ان يكون عند حسن ظن الجميع .
وبهذه المناسبة تتقدم أسرة صحيفة “المناطق” تبارك وتهنئ الاستاذ خالد الدعموقي الغامدي هذه الثقة الغالية والترقية داعين له إلى مزيداً من النجاح في حياته العملية وأن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه .

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