الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة عسير .

ويأتي هذا القرار في إطار حرص معاليه على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية ، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية، والقيام بواجبها تجاه المجتمع بما يحقق الرسالة والأهداف العامة لها .

كما تضمن القرار:

‏2- تكليف الشيخ د/ سعود بن عليبي الغامدي مستشاراً بمكتب الوزير.

‏3- تكليف الشيخ تركي بن عبدالعزيز العنقري مديراً للإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات.

‏4- تكليف أ/ وليد بن سليمان الريس مديراً لوحدة المراسم بمكتب الوزير.