احدث الأخبار

الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير
منطقة عسير
 خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة
مجتمع المناطق
 تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري
المنطقة الشرقية
 الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد
المنطقة الشرقية
 اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام
المنطقة الشرقية
 الخليج ومضر يتأهلان إلى نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد
أبرز المواد
 شملت 40 محافظة.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة
أبرز المواد
 مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م
أبرز المواد
 وزير الصحة: وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات
منطقة الرياض
الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير

الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير

منطقة عسير
خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة

خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة

مجتمع المناطق
تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري

تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري

المنطقة الشرقية
الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد

الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير

http://almnatiq.net/?p=950902

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة عسير .
ويأتي هذا القرار في إطار حرص معاليه على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية ، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية، والقيام بواجبها تجاه المجتمع بما يحقق الرسالة والأهداف العامة لها .
كما تضمن القرار:
‏2- تكليف الشيخ د/ سعود بن عليبي الغامدي مستشاراً بمكتب الوزير.
‏3- تكليف الشيخ تركي بن عبدالعزيز العنقري مديراً للإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات.
‏4- تكليف أ/ وليد بن سليمان الريس مديراً لوحدة المراسم بمكتب الوزير.

روابط ذات صلة

شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة

شرطة عسير تطيح بمواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة
أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية بيشة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية بيشة لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الزمالة في برنامج “قمم” لطالب وطالبة من جامعة الملك خالد

الزمالة في برنامج “قمم” لطالب وطالبة من جامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*