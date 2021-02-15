احدث الأخبار

إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء “التفتيش المفاجئ”
أبرز المواد
 عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
أبرز المواد
 جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً
منطقة تبوك
 خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة
منطقة الرياض
 ‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية
المنطقة الشرقية
 العراق.. اعتقال “فرقة الموت” المسؤولة عن “اغتيالات الناشطين”
أبرز المواد
 الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير
منطقة عسير
 خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة
مجتمع المناطق
 تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري
المنطقة الشرقية
 الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد
المنطقة الشرقية
إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء “التفتيش المفاجئ”

إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء “التفتيش المفاجئ”

أبرز المواد
عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

أبرز المواد
جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً

جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً

منطقة تبوك
خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة

خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة

منطقة الرياض

‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية

‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية
http://almnatiq.net/?p=950908
المناطق - الخفجي

ضبطت بلدية محافظة الخفجي، أمس حظيرة للأغنام تقوم عليها عمالة بالذبح العشوائي، وذلك إثر بلاغ يفيد بوجود عمالة تقوم بذبح وسلخ الأغنام بشكل عشوائي بمنطقة غير مهيأة للذبح، وعليه باشر مراقبي صحة البيئة بالبلدية البلاغ وتحرير اشعارات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن إدارة صحة البيئة ممثلة بمراقبي أسواق النفع العام قاموا على الفور بمباشرة البلاغ وتبين وجود عمالة يقومون بذبح الأغنام والسلخ بشكل عشوائي ومخالف لاشتراطات الذبح والسلخ داخل حظيرة، كما تبين أيضاً وجود عمالة تفتقد لاشتراطات السلامة والصحة وعدم حصولهم على شهادات صحية، مؤكدا بأنه تم مصادرة ذبيحتين، وأدوات الذبح والسلخ والتقطيع والألواح البلاستيكية المستخدمة، كما تبين وجود ثلاجتين لتجميد اللحوم وبداخلها لحوم مجهولة المصدر وبطريقة عشوائية ومخالفة للنظام، حيث تم مصادرة جميع اللحوم مجهولة المصدر، والتي تقدر وزنها ما يقارب 89 كجم وتحرير اشعارات مخالفة وإلزام صاحب الحظيرة بمراجعة البلدية لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حسب لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية.

‏ودعا “المهندس الحميداني ” بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والبلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

روابط ذات صلة

تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري

تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري
أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد

أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد
اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام

اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*