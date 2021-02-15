‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية

المناطق - الخفجي

ضبطت بلدية محافظة الخفجي، أمس حظيرة للأغنام تقوم عليها عمالة بالذبح العشوائي، وذلك إثر بلاغ يفيد بوجود عمالة تقوم بذبح وسلخ الأغنام بشكل عشوائي بمنطقة غير مهيأة للذبح، وعليه باشر مراقبي صحة البيئة بالبلدية البلاغ وتحرير اشعارات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن إدارة صحة البيئة ممثلة بمراقبي أسواق النفع العام قاموا على الفور بمباشرة البلاغ وتبين وجود عمالة يقومون بذبح الأغنام والسلخ بشكل عشوائي ومخالف لاشتراطات الذبح والسلخ داخل حظيرة، كما تبين أيضاً وجود عمالة تفتقد لاشتراطات السلامة والصحة وعدم حصولهم على شهادات صحية، مؤكدا بأنه تم مصادرة ذبيحتين، وأدوات الذبح والسلخ والتقطيع والألواح البلاستيكية المستخدمة، كما تبين وجود ثلاجتين لتجميد اللحوم وبداخلها لحوم مجهولة المصدر وبطريقة عشوائية ومخالفة للنظام، حيث تم مصادرة جميع اللحوم مجهولة المصدر، والتي تقدر وزنها ما يقارب 89 كجم وتحرير اشعارات مخالفة وإلزام صاحب الحظيرة بمراجعة البلدية لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حسب لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية.

‏ودعا “المهندس الحميداني ” بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والبلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940