خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة

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نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خمسة برامج تدريبية واجتماعية استفاد منها 150 مستفيدة بالتعاون مه لجنة الخدمة المجتمعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن .

اشتملت البرامج التدريبية التي استمرت لمدة عام على مواضيع مختلفة مثل” التفكير الابداعي ، الموارد البشرية، الجدارات الإدارية ،الأداء التنظيمي”وقدمها نخبة من المدربين كما نظم المركز برنامج اجتماعي اخر بعنوان ” فعاليات الشتاء” احتوى على مجموعة من الفعاليات مثل الاناشيد والمسابقات والفقرات الترفيهية الأخرى

يذكر ان مركز التأهيل الشامل بالدرعية يعد من اكبر مراكز التأهيل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اذ يضم اكثر من 108 نزيلة من ذوات الاعاقة وتقدم لهم جميع اوجه الرعاية إضافةً الى خدمة الايواء .