احدث الأخبار

عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
أبرز المواد
 جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً
منطقة تبوك
 خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة
منطقة الرياض
 ‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية
المنطقة الشرقية
 العراق.. اعتقال “فرقة الموت” المسؤولة عن “اغتيالات الناشطين”
أبرز المواد
 الشيخ الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير
منطقة عسير
 خالد الدعموقي الغامدي إلى المرتبة العاشرة
مجتمع المناطق
 تزكية الدكتور يوسف الجبر رئيسًا لمركز الأحساء للتحكيم التجاري
المنطقة الشرقية
 الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد
المنطقة الشرقية
 اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى مركز غسيل الكلى في مستشفى الرفيعة العام
المنطقة الشرقية
عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

أبرز المواد
جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً

جامعة تبوك تقيم لقاءاً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني غداً

منطقة تبوك
خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة

خمسة برامج في تأهيل الاناث بالدرعية لـ150 مستفيدة

منطقة الرياض
‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية

‏بلدية الخفجي تضبط حظيرة أغنام تقوم عليها عمالة بالذبح وسلخ الأغنام بطريقة عشوائية

المنطقة الشرقية

عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
http://almnatiq.net/?p=950918
المناطق - وكالات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حتى الوصول إلى الانتخابات، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد عقيلة صالح في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، على أن إنجاز تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة “تأكيد لمبدأ المشاركة”. وأضاف: “انخرطنا في العملية السياسية عن قناعة، لتقودنا إلى السلام والتسوية السياسية الشاملة، ووحدها القادرة على إنتاج سلطة سياسية وحكومة”.

وتابع “اختيارنا للمجلس الرئاسي الجديد.. يأتي تأكيدا لمبدأ المشاركة، واختيار (رئيس المجلس محمد) المنفي، جاء طبقا لهذا المبدأ، ونتمنى له التوفيق ونؤكد استعدادنا للدعم في تنفيذ المهام الصعبة”.

وذكّر صالح المجلس الجديد “بالتزاماته بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق المصالحة الوطنية، والمطالبة رسميا بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا فورا، وتوحيد المؤسسات، ومنح الليبيين فرصة المشاركة في بناء ليبيا دون تهميش”.

وأضاف: “نتطلع لعمل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الحكومة، على إتمام قائمة الأولويات لما ينبغي تنفيذه فور بدء العمل، لرفع المعاناة عن الليبيين والتركيز على قطاعات الأمن العام والصحة والتعليم والقضاء والنفط والكهرباء وتحسين الخدمات وعودة النازحين والمهجرين وتهيئة الليبيين للدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها لتشكيل السلطات”.

اختيار سرت
وبشأن اقتراحه باختيار سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي، قال رئيس مجلس اللنواب الليبي إن اقتراحه جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للرئاسي “ليس مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس، وإنما حاجة ملحة كي لا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة”.

وقال أنه اقترح سرت كمقر مؤقت”ليس مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس كما تصور البعض، بل حاجة ملحة وضرورية كي لا تتكرر كارثة المجلس الرئاسي المنتهي، الذي ارتكب جريمة التفريط في السيادة الوطنية، ورهن مقدرات الليبيين، وتسبب في انقسام المؤسسات”.

روابط ذات صلة

العراق.. اعتقال “فرقة الموت” المسؤولة عن “اغتيالات الناشطين”

العراق.. اعتقال “فرقة الموت” المسؤولة عن “اغتيالات الناشطين”
الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الأمن العام : ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول

ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*