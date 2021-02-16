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الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هجوم مطار أربيل

الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هجوم مطار أربيل
http://almnatiq.net/?p=950943
المناطق -وكالات

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما أدى إلى اصابة عدد من الأشخاص.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بصاروخين.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، مساء الاثنين، أن مطار اربيل الدولي استهدف بصاروخين، لافتا إلى أحد الصواريخ سقط على منطقة سكنية قرب مطار أربيل.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

وقال مصدر أمني كردي، إن 8 صواريخ سقطت على مدينة أربيل العراقية، استهدفت محيط مطارها الدولي وأحياء سكنية، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار.

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