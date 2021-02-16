المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها

المناطق - الرياض

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.

إلى ذلك، شدد المعلمي على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية “ونتعامل معها على هذا الأساس”.

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتاً إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح المعلمي أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، “ولن يتم إلا دبلوماسيا”.

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

ورداً على سؤال لمراسلتنا في واشنطن حول سبب وثوق الإدارة الأميركية بعودة الحوثيين للتفاوض، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيداً عن ذلك في الواقع”.

وأضاف: “مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم”، مؤكداً التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.