احدث الأخبار

أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير المالية: الشركات الرافضة لنقل مقارها إلى المملكة يمكنها العمل مع القطاع الخاص
أبرز المواد
 الفالح : 5 فوائد رئيسية من إلزام الشركات العالمية بمقرات داخل المملكة
أبرز المواد
 متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب
أبرز المواد
 ضوابط “الصحة” في تأمين القوى العاملة في الحج
أبرز المواد
 حساب “تاريخ آل سعود” يعلق على صورة نادرة لأحد الأمراء المشاركين في مسيرة توحيد المملكة
أبرز المواد
 السلالات المتحورة ولقاح كورونا.. “تحذير” يثير قلقا كبيرا
أبرز المواد
 مصرع شخص وإصابة 5 بينهم أمريكي في قصف صاروخي على أربيل
أبرز المواد
 أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 تحذير مهم.. لا تنم أقل من 5 ساعات ولا أكثر من 9 ساعات
أبرز المواد
 بعد تبرئته.. انقسام جمهوري حول دور ترمب المستقبلي
أبرز المواد
 تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
منوعات
أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير المالية: الشركات الرافضة لنقل مقارها إلى المملكة يمكنها العمل مع القطاع الخاص

وزير المالية: الشركات الرافضة لنقل مقارها إلى المملكة يمكنها العمل مع القطاع الخاص

أبرز المواد
الفالح : 5 فوائد رئيسية من إلزام الشركات العالمية بمقرات داخل المملكة

الفالح : 5 فوائد رئيسية من إلزام الشركات العالمية بمقرات داخل المملكة

أبرز المواد
متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب

متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب

أبرز المواد

أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=950995
المناطق - وكالات

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت في بيان عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.
وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

روابط ذات صلة

وزير المالية: الشركات الرافضة لنقل مقارها إلى المملكة يمكنها العمل مع القطاع الخاص

وزير المالية: الشركات الرافضة لنقل مقارها إلى المملكة يمكنها العمل مع القطاع الخاص
الفالح : 5 فوائد رئيسية من إلزام الشركات العالمية بمقرات داخل المملكة

الفالح : 5 فوائد رئيسية من إلزام الشركات العالمية بمقرات داخل المملكة
متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب

متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*