أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت في بيان عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.