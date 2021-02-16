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الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من كورونا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من كورونا
http://almnatiq.net/?p=950998

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الفرنسية -تنشر الثلاثاء- أن المفوضية ستطلق الأربعاء برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا.

وقالت فون دير لايين، إنّ البرنامج الذي أطلق عليه اسم “هيرا إنكوبيتور”، “سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية، وستخصّص له أموال كبيرة”، من دون أن توضح قيمة هذه الأموال.

وأضافت “منذ الآن، وبالتوازي مع الجهود المبذولة على اللّقاحات الحالية، يجب أن نساعد المصنّعين على تطوير قدرات إنتاج” للقاحات من “الجيل الثاني”، مشيرة إلى أنّ “هذه النسخ المتحوّرة تقلقنا كثيراً”. 

وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت عزمها إطلاق وكالة أوروبية جديدة، هي هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا)، بهدف مكافحة الأوبئة المستقبلية وتحسين التنسيق بين دول الاتحاد السبع والعشرين.

والأحد، أعلنت مفوّضة الصحّة الأوروبية أنّ الوكالة الأوروبية للأدوية ستسرّع آلية الترخيص للقاحات الجديدة لكورونا في مسعى منها للتصدّي بشكل أفضل للنسخ المتحوّرة من كوفيد-19.

تحرك مبكر

وكان قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عقدوا قمة عبر الفيديو في يناير الماضي، لمناقشة سبل التصدي للنسخ المتحوّرة من كورونا، وتسريع حملات التلقيح.

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الافتراضي التاسع بشأن الأزمة الصحية، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة، وتأمين جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تكفي كل سكان دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وحضت دول التكتل على تسريع عمليات التطعيم.

رئيسة المفوضية الأوروبية في ندوة صحافية عقب قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير، من خطورة الوضع الصحي الذي تسبّب به فيروس كورونا في كل أوروبا، مشيرة إلى خطورة النسخ المتجورة من الفيروس التاجي، واقترحت إطلاق تعريف جديد (أكثر دقّة) لمناطق الخطر من وجهة نظر صحّية، مع وضع فئة جديدة “بالأحمر الدّاكن” في دول الاتحاد.

تقييد السفر

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، إنه يجب عدم تشجيع “السفر غير الضروري” بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مشدّدةً في الوقت نفسه على ضرورة “مواصلة عمل السوق الموحّدة” أي مواصلة السماح بالانتقال “السلس للعمال الأساسيين والبضائع عبر حدود” دول الاتحاد.

أمّا في ما يتعلّق بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقالت فون دير لايين: “سنقترح تدابير أمنية إضافية للسفر الضروري إلى أوروبا، على سبيل المثال من خلال طلب إجراء اختبار قبل المغادرة”.

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