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“هدف”: 5 مهن يستهدفها برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي

“هدف”: 5 مهن يستهدفها برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي
http://almnatiq.net/?p=951004
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن هي: اخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، اخصائية مبيعات (مكياج)، اخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.  

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلاً تجارياً أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومعهد نضرة النسائي للتدريب (ڤيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

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