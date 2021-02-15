إنهاء معاناة مريضة من كيس دهني في مستشفى أملج العام

المناطق - تبوك

تمكن فريق طبي بمستشفى املج العام التابع لصحة تبوك من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر وذلك من خلال استئصال كيس دهني اسفل البطن حيث بلغ حجمه 20سم. واكدت صحة تبوك ان المريضة قبل قدومها للمستشفى تشكو من آلام شديدة أسفل البطن وبعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كيس دهني يبلغ حجمه 20سم تقريبا مما سبب لها انفجار دم داخلي ونزيف خارجي وتم على الفور ادخالها غرفة العمليات واستئصال الكيس الدهني واستغرق إجراء العملية اكثر من ساعتين ونصف شارك فيها فريق طبي مكون من استشاري النساء والتوليد و استشاري الجراحة العامة وقسم التخدير واخصائي النساء والتوليد واخصائي الباطنة العامة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتم تقديم العناية الطبية اللازمة للمريضة بعد إجراء العملية وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد .هذا ويحظى مستشفى املج باهتمام ودعم من صحة تبوك في سبيل توفير خدمة طبية للمواطنين في محل إقامتهم مما يخفف عليهم أعباء ومعاناة السفر الى المستشفيات المرجعية في المنطقة من أجل العلاج.