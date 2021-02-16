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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها

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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=951031
المناطق - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليومالثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن “التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء”.

وكان التحالف قد أعلن ، الاثنين، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة لميليشيا الحوثي أطلقت باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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