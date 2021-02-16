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إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب

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إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب

إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب
http://almnatiq.net/?p=951038
المناطق - الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان بن جريس الجريس، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,707,348,368 ريالاً، حيث تم إيداع 1,412,299,091 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,170,664 ريالاً، و 102,878,613 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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