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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل الخرطوم

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل الخرطوم

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل الخرطوم
http://almnatiq.net/?p=951041
المناطق - الرياض

وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى العاصمة السودانية – الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين.
وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية المساعد إلهام إبراهيم محمد ومدير عام الإدارة العربية والآسيوية السفير فيصل يوسف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.

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