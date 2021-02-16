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إقليم كردستان.. قوات الأمن تعثر على المنصة المستخدمة في إطلاق الصواريخ على أربيل

إقليم كردستان.. قوات الأمن تعثر على المنصة المستخدمة في إطلاق الصواريخ على أربيل
http://almnatiq.net/?p=951053
المناطق - الرياض

عثرت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق على المنصة التي استخدمت في إطلاق الصواريخ على مدينة أربيل الليلة الماضية.
وأفادت وزارة داخلية الإقليم في بيان اليوم تمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش” الأمن ” والشرطة بالتنسيق مع التحالف الدولي من العثور على منصة الصواريخ المثبتة على سيارة متوقفة على الطريق الرابط بين مدينة أربيل وبلدة الكوير، لافتة النظر إلى أن الهجوم الصاروخي على أربيل أمس نّفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في هجوم مماثل على مطارها الدولي سابقًا.
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمحلات التجارية، متعهدةً بالكشف عن جميع المتورطين في الهجوم لينالوا جزاءهم العادل.

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