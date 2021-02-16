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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية

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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية
http://almnatiq.net/?p=951056
المناطق - الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم، اتفاقيات للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية الأهلية، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
وشملت الاتفاقيات التوقيع مع كل من شركة مدارس التعلّم الأهلية “مدارس التعلّم النموذجية الأهلية”، وشركة عطاء التعليمية، وشركة المدارس المتقدمة الأهلية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم.
وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي؛ وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن التقويم والاعتماد المدرسي يُعدُّ متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.
وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

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