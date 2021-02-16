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مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن

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مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن

مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن
http://almnatiq.net/?p=951062
المناطق - الرياض

حقق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات النفسية في بطاقة الأداء المتوازن “وازن” للعام 2020م، بعد حصوله على نسبة 94% في مؤشرات البرنامج كأعلى نسبة بين هذه المستشفيات.
واشتمل التقييم على عدد من الخدمات والبرامج التي يقدمها المجمع ومنها، تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين.
ويعد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض من أوائل المستشفيات النفسية في المملكة التي تتميز في تطبيق البرامج والمراحل التي تعد نقلة نوعية في وزارة الصحة، ومن ذلك تطبيق برنامج التشغيل الذاتي، وفكرة دمج مستشفيات علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وبرنامج أداء الصحة، واعتماده كمركز تدريبي من هيئة التخصصات الصحية في الصحة النفسية، وفي مجال الصيدلة النفسية، وقام بإنشاء أول قسم لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وصاحب أول موقع الكتروني صحي يحصل على جائزة “رقمي” التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأول مستشفى نفسي يتيح التواصل مع مستفيديه عن طريق خدمة الرسائل الخاصة في تويتر.
ويهـدف برنامج “وازن” التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة، كما يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

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