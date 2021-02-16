أمانة الشرقية: إغلاق 54 منشأة مخالفة ورصد 106 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 15/ فبراير/ 2021م 54 منشأة مخالفة، فيما رصدت 106 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال 1298جولة رقابية قامت بها الأمانة، و158 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما استقبل مركز البلاغات 940 (45) بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وذلك من أجل سلامة الجميع.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.