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منوعات
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية

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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=951064
الجبيل الصناعية- المناطق

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة مبادرة (تسهيل) وهي خدمة ذات جودة عالية مقدمة لذوي الإعاقة الحركية تؤكد مبدأ جودة الحياة بمدينة الجبيل الصناعية تتم ببناء منحدرات أمام المنازل تسهل وتيسر حركتهم.

حيث تعتبر مدينة الجبيل الصناعية مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من حيث تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المرافق وفقا لأعلى المواصفات التصميمية لذوي الإعاقة الحركية والتي تتوفر فيها منحدرات من المرافق العامة مثل ( الجوامع والمساجد، والمدارس والكليات، ومراكز الحارات ومراكز التسوق والمولات، والشواطئ والمتنزهات، بالإضافة إلى ممرات المشاة وتقاطعات الطرق).

وتهدف مبادرة (تسهيل) بالوصول إلى ذوي الإعاقة الحركية من خلال التواصل مع الجمعيات والمراكز الحكومية والأهلية لتحديد رغباتهم وتلمس احتياجاتهم لعمل منحدرات أمام المنازل أو المواقع الأخرى لتسهيل التحرك والتنقل دون عناء أو مساعدة، ورفع جودة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين بناء على الطلبات المقدمة وتنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية التي تضمن سلامة الجميع، والتيسير على ذوي الإعاقة.

وكما عملت الهيئة الملكية عدداً من المنحدرات لذوي الإعاقة في الجبيل الصناعية وتسخير كافة الإمكانيات لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وأهابت الهيئة الملكية بالجبيل بجميع من لديهم الرغبة في هذه الخدمة بالاتصال بمركز التواصل الموحد لقطاع التشغيل والصيانة على هاتف ( 013342500).

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