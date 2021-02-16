احدث الأخبار

مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن
منطقة الرياض
 الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إغلاق 54 منشأة مخالفة ورصد 106 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقع اتفاقية لتنمية القدرات والمهارات
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية
أبرز المواد
 إقليم كردستان.. قوات الأمن تعثر على المنصة المستخدمة في إطلاق الصواريخ على أربيل
أبرز المواد
 أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك حتى الثامنة مساءً
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل الخرطوم
أبرز المواد
 الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية
أبرز المواد
 وزير الصناعة يتفقد تجهيزات المدينة الصناعية بجازان ويزور عدداً من المصانع
أبرز المواد
 إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب
أبرز المواد
مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن

مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن

منطقة الرياض
الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة

الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ( تسهيل) لخدمة ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: إغلاق 54 منشأة مخالفة ورصد 106 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية: إغلاق 54 منشأة مخالفة ورصد 106 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية

الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة

الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة
http://almnatiq.net/?p=951068
المناطق - الرياض

صرحت وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.
وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

روابط ذات صلة

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقع اتفاقية لتنمية القدرات والمهارات

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقع اتفاقية لتنمية القدرات والمهارات
هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لبدء تنفيذ عمليات التقويم مع شركات أهلية
إقليم كردستان.. قوات الأمن تعثر على المنصة المستخدمة في إطلاق الصواريخ على أربيل

إقليم كردستان.. قوات الأمن تعثر على المنصة المستخدمة في إطلاق الصواريخ على أربيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*