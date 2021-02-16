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أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام

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أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام

أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام
http://almnatiq.net/?p=951075
المناطق - واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ما يقدمه رجال الأعمال بمنطقة القصيم، من مبادرات إنسانية وأعمال جليلة لدعم المشاريع الصحية بالمنطقة، مؤكداً أن تلك المبادرات لها أبعادٌ إيجابية في التكامل والتناغم مع الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات الحكومية بالمنطقة بدعم من القيادة الرشيد – أيدها الله – التي أوجدت مسارات لمشاركة رجال الأعمال في برامج المسؤولية المجتمعية والوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع، ومدير مستشفى ضرية سلطان الطريسي، وعدداً من رجال الأعمال بمحافظة ضرية.

واستمع سموه لشرحٍ موجز من محافظ ضرية عن المبادرات التي قدمها رجال الأعمال بالمنطقة لدعم المشاريع التطويرية بمستشفى ضرية العام، التي شملت إنشاء مبنى مساند للخدمات العلاجية، وتطوير قسم المختبر وبنك الدم، إضافة إلى الجهود الإنسانية لدعم المرضى، ودعم برامج وأنشطة التوعية الصحية المقامة بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء كرّم سموه رجال الأعمال الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام ، مشيداً بما قدموه من جهود، سائلاً الله أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم .

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