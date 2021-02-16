أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة “دار اليوم”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة دار اليوم وليد المبارك.



وأكد سموه ضرورة أن تستمر وسائل الإعلام في رسالتها السامية لخدمة قضايا الوطن وما يهم المجتمع وأن تعمل على تطوير أدواتها وطرق وصولها للشرائح كافة مع الحفاظ على قيم المهنة النبيلة من مصداقية وموثوقية وأن تتسم أعمالها بالجودة العالية وأن تحاكي مستجدات الإعلام الحديث.