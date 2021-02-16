احدث الأخبار

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو
أبرز المواد
 أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات
أبرز المواد
 إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة مارسوا مهنة التقييم العقاري دون ترخيص
أبرز المواد
 رئيس وزراء الكويت: دخلنا في وضع مقلق بعد وفاة 50 شخصًا في آخر أسبوعين
أبرز المواد
 “توكلنا” يتيح خدمة حجز موعد لفحص كورونا.. تعرف على طريقة الحجز
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تودع 1.7 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين لشهر رجب
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة “دار اليوم”
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن
منطقة الرياض
 الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة
أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

أبرز المواد
“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

أبرز المواد
أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

أبرز المواد

إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة مارسوا مهنة التقييم العقاري دون ترخيص

إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة مارسوا مهنة التقييم العقاري دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=951096
المناطق - واس

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، 11 شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت “تقييم” أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

روابط ذات صلة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة
“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا
نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*