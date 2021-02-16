أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية لمحافظات ومراكز المنطقة.



واطّلع سموه على نماذج من السيارات المخصصة لهذه المرحلة والتجهيزات التي تضمها، وتحدث للمحافظين وأفراد الدوريات، وقال: “إنكم في الميدان تقومون بأعمال مقدرة والعمل بروح الدين ثم المواطنة قبل أي شيء، متمنياً التوفيق للجميع”.



وثمّن سمو أمير منطقة نجران الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، لجميع جوانب التنمية بالمنطقة، ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اهتمامه ومتابعة الدقيقة ودعمه لأعمال الإمارة، معرباً عن شكره واعتزازه بأفراد دوريات الإمارة عامة وعملهم مع زملائهم في الجهات الأمنية الأخرى، وذلك من خلال 400 فرد و 90 سيارة مجهزة، في مختلف مراكز محافظات المنطقة.

