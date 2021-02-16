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نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

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نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو
http://almnatiq.net/?p=951107

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وأكد الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء أن اختيار المنظمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل” شخصية للمؤتمر الدولي للغة العربية الذي تم عقده تحت عنوان ” اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول” ونظمته الإيسيسكو، يأتي تتويجاً للجهود الفكرية والثقافية لسموه.

ونوه إلى أن شخصية الأمير خالد الفيصل تُعدُّ مدرسة فكرية عريقة عطفاً على ما قدّمه –يحفظه الله – لخدمة الشأن الثقافي على وجه العموم واللغة العربية على وجه الخصوص.

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