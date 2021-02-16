مدير تعليم جدة يُكرم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية

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رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي نظمة مكتب التعليم بشمال جدة، اليوم الثلاثاء، لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية في دورتها العاشرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مساعدي المدير العام وعدد من القيادات التربوية والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال مدير تعليم جدة، المشرف العام على الجائزة: ” نعيش في ظل قيادة أثبتت للعالم أجمع أننا في وطن القيم الذي يعرف قيمة الإنسان، مشيراً الى ان للمؤسسات التربوية دور هام لبناء أجيال يعتزّون بدينهم ووطنهم وقيادتهم ويحملون رسالتهم الإنسانية السمحة أينما حلّوا وارتحلوا مؤكداً على أهمية زراعة القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات”.

وأشار المسعودي إلى أن هذه الجائزة التي تحتفل في عامها العاشر بالفائزين والفائزات تهدف إلى ترسيخ القيم السامية وتعزيز الولاء للوطن والقيادة الرشيدة ونشر القيم الإيجابية بين أطياف المجتمع بشكل عام والطلاب والطالبات على وجه التحديد وتنمّي في نفوسهم تحمّل المسؤولية وحُب التطوع وغيرها من الأعمال الإنسانية، مقدماً شكره لمكتبي التعليم بشمال جدة بنين وبنات ولكافة القائمين على هذه المسابقة ولشركاء النجاح على جهودهم المبذولة لنجاح واستمرار الجائزة.

في السياق نفسه، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة المشرف التنفيذي للجائزة حميد الغامدي: “جائزة القيم التربوية وعلى مدى 10 سنوات هدفت إلى ترسيخ القيم التربوية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وفق المنهج الإسلامي، إضافة إلى أهميتها في الحث على التطوع وتعميق الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والطالبات ليكونوا فاعلين وبنائين في مجتمعهم من خلال مشاريع عملية تُنفذ على أرض الواقع من قبل الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات ومن المدارس والأسر وأولياء الأمور، من خلال قيم تربوية مقترحة لهذا العام تتمثل في الولاء والانتماء للوطن، والقدوة الحسنة، والتطوع، والمسؤولية، وفق ضوابط لكافة المشاركات.

وأضاف الغامدي: “أقدم الشكر لكل من أسهم في هذه الجائزة برأي أو فكرة أو نصيحة أو مشاركة وعلى رأس هؤلاء الشريك الاستراتيجي جمعية رعاية الأجيال، والشكر موصول لإدارات التعليم المشاركة على مستوى المنطقة والمنسقين للجائزة ولجان التحكيم، ولأبنائي وبناتي المشاركين والفائزين بهذه الجائزة”.

كما أكد الدكتور إبراهيم المهنا ممثل جمعية رعاية الأجيال، الشريك الاستراتيجي للجائزة على أن جائزة القيم التربوية تشهد كل عام تطورًا عن العام الذي يسبقه وتسعى الجمعية لاستمرار الجهود لترسيخ القيم الداعمة للشباب لرفع قدراتهم ومبادراتهم النوعية لخدمة دينهم ووطنهم بالشراكة مع تعليم جدة.

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وعرض لعدد من أبرز المشاريع الفائزة في المسابقة والمقدمة من المشاركين، وأوبريت بعنوان “وطن القيم”، وعرضًا مرئيًا للجائزة في نسختها العاشرة شمل أبرز محطات المسابقة وآليتها ومراحلها.