الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة ، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.90%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.