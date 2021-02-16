احدث الأخبار

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو
أبرز المواد
 أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات
أبرز المواد
 إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة مارسوا مهنة التقييم العقاري دون ترخيص
أبرز المواد
 رئيس وزراء الكويت: دخلنا في وضع مقلق بعد وفاة 50 شخصًا في آخر أسبوعين
أبرز المواد
 “توكلنا” يتيح خدمة حجز موعد لفحص كورونا.. تعرف على طريقة الحجز
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تودع 1.7 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين لشهر رجب
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة “دار اليوم”
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشاريع مستشفى ضرية العام
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يحقق المركز الأول على مستوى المستشفيات النفسية بوزارة الصحة في برنامج وازن
منطقة الرياض
 الخارجية: حكومة المملكة تتابع بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل .. وتعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة
أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

أبرز المواد
“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

أبرز المواد
أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9101.96 نقطة
http://almnatiq.net/?p=951116
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة ، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

“الصحة” تسجل ثلاث حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا
نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو

نائب أمير مكة يستقبل مدير منظمة الإيسسكو
أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

أمير نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*