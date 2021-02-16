إغلاق تسعة مساجد مؤقتًا في هذه المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

المناطق - واس

غلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال ثمانية أيام 79 مسجدًا، وجرى إعادة فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.



وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة.



كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.



ودعت الوزارة المصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مهيبة الجميع بالتعاون في الإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.