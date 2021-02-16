متحدث “الصحة” يُفند الشائعات المتداولة عن حدوث وفيات بسبب لقاح “كورونا”

المناطق - الرياض

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة، داعيًا الجميع للتقدم عبر تطبيق “صحتي” للحصول عليها.

وأبرز الدكتور العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن كل ما أشيع عن وجود حالات وفيات أو أعراض جانبية شديدة لتلقي اللقاح عالميًا مجرد معلومات مضللة، مؤكدًا أن اللقاحات التي يتم اعتمادها آمنة وفعالة ومتوفرة للجميع.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في عملية التطعيم باللقاحات، كما أنها ستغطي جميع الفئات المستهدفة والمناطق كافة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.