نائب أمير مكة ومدير فرع “التجارة” في المنطقة يبحثان آلية التعامل مع جائحة “كورونا”

المناطق - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس عبدالاله بن مشيط.



واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال فرع الوزارة في التعامل مع جائحة كورنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات للمستهلك.