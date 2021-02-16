مدير تعليم تبوك يلتقي مشرفي مكتب التعليم في الوجه

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على أهمية دور المشرف التربوي في دعم الرحلة التعليمية، عن بعد والمشاركة من خلال العلاقة التكاملية مع المعلمين لرفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات.



جاء ذلك خلال لقائه بمشرفي مكتب تعليم الوجه خلال زيارته لقطاع التعليم في المحافظة للوقوف على سير العملية التعليمية بحضور مدير مكتب الوجه مؤكداً على أن الجميع في إدارة التعليم والمكاتب والمدارس يعمل لتقديم التأهيل المعرفي والعلمي ومهارات المستقبل للطلاب والطالبات ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع لخدمة هذا الوطن.

وأشار العمري إلى مواصلة تقديم الدعم لقادة وقائدات المدارس في بناء خطط العمل وتنفيذ المهام الموكلة لهم ومواجهة التحديات معبراً عن اعتزازه بما يبذله جميع المشرفين والمشرفات وقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في حرصهم ورعايتهم لأبنائهم الطلاب والطالبات.