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أمير عسير يرعى توقيع ثلاثة اتفاقات تعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجهات

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أمير عسير يرعى توقيع ثلاثة اتفاقات تعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجهات

أمير عسير يرعى توقيع ثلاثة اتفاقات تعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجهات
http://almnatiq.net/?p=951168
المناطق - عسير

رعى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود، أخيرا، توقيع 3 اتفاقات تعاون بين جامعة الملك خالد وعدة جهات، تمثلت في اتفاقيتين في المجال الصحي، وأخرى مع شركة سعودية تدعم التوظيف، وذلك في مقر المدينة الجامعية الجديدة (بالفرعاء).

وقد شملت اتفاقات الجامعة توقيع كلية الصيدلة اتفاق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير وذلك لتوفير فرص التدريب لطلاب وطالبات الجامعة لدى الشؤون الصحية بعسير، كما تضمنت استفادة المديرية من الإمكانات العلمية والمهنية الموجودة لدى الجامعة.

كما وقعت الجامعة مع الشؤون الصحية اتفاق تعاون نص على توفير الفرص البحثية والعملية والاجتماعية والتدريبية، واستفادة الطرفين من الإمكانات العلمية والمهنية الموجودة وقد مثل الجامعة فيها قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في أبها.

كذلك وقعت الجامعة ممثلة في كلية الهندسة اتفاق تعاون مع شركة التمكين الأمثل للتوظيف لتأهيل طلاب وطلاب جامعة الملك خالد لدخول سوق العمل من خلال برامج ومنصات تدريبية متخصصة.

يذكر أن هذه الاتفاقات تأتي لتعزيز التعاون بين القطاعات، وإثراء الأنشطة العلمية والبحثية والخدمة المجتمعية للاستفادة من قدرات وخبرات الجامعة العلمية والمهنية بما يتوافق مع استراتيجية المملكة العربية السعودية.

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