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“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على ثلاث مناطق غدًا

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“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على ثلاث مناطق غدًا

“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على ثلاث مناطق غدًا
http://almnatiq.net/?p=951170

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق (حائل، والقصيم، ومكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها)، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق: “الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في شرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.

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