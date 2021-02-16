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8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=951199
المناطق - عسير:

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الأولى من العام الجاري بمبلغ 8740431 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، شملت ١٤٨١٨طالبا بواقع ٤٦٩٥٨٦١ ريالا، و١٣٤٩٩ طالبة، بمبلغ ٤٠٤٤٥٧٠  ريالا.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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